León, Guanajuato.- La tarde de este viernes, familiares y amigos de Marcos Rae Martínez, como aparece en su perfil de Facebook, confirmaron que fue encontrado sin vida luego de que lo reportaran desaparecido en redes sociales desde el pasado miércoles.

Familiares y amigos pedían ayuda en redes sociales para encontrar a Marcos.

"Amigos!!! (sic) URGENTE. Necesitamos localizar a Marcos Rae Martínez, desde ayer (miércoles) a las 10 pm no se sabe de él. Tiene el celular apagado, no llegó a su casa ni fue a trabajar y no se ha comunicado con nadie, lo cual nunca pasa. Por favor si alguien sabe de él comuníquese con nosotros que estamos muy preocupados. Si pueden compartir sería de mucha ayuda", publicó una amiga de Marcos en su muro de Facebook.

El jueves por la mañana fue encontrado un cuerpo envuelto en cobijas y con lesiones de arma de fuego en la colonia Villas de León; extraoficialmente se dijo que podría tratarse de Marcos.

Este hallazgo se realizó cerca de las 6:00 de la mañana, en el cruce de las calles Metrópoli y Pabellón, entre avenida Crucifixión y bulevar Timoteo Lozano, a un costado de la colonia Parques La Noria.

Ante esta situación, personas cercanas a Marco, comenzaron a realizar publicaciones en Facebook donde solicitaban ayuda para poder dar con su paradero.

"Amigos si lo reconocen por favor comuníquense conmigo o con cualquiera de sus amigos, es Marcos Rae Martínez y lleva desaparecido 24 hrs, anda vestido como en la segunda foto, no se sabe nada de él, ni a dónde fue ni con quién, tiene tatuajes en casi todo su cuerpo, por si lo llegan a ver o conocen su paradero por favor apoyen que estamos de verdad muy preocupados", decía otra publicación.

Familia confirma que era Marcos

Minutos después de la una de la tarde de este viernes, familiares confirmaron que Marcos había sido encontrado muerto y comenzaron a despedirse de él en redes sociales.

El último atuendo con el que se vio a Marcos. Foto: especial

"Amigos! (sic) Lamentablemente mi carnalito Marcos Rae Martínez fue encontrado sin vida hace unas cuantas horas!(sic), agradecemos infinitamente a esas más de mil personas que se dieron la tarea de ayudarnos a buscarlo hasta por debajo de las piedras...!", comentó un amigo de Marcos.

Por parte del grupo de Desaparecidos en Guanajuato, mandaron sus condolencias a la familia de Marcos.

"Por parte del grupo de Desaparecidos le mandamos a la familia nuestro más sincero pésame y un fuerte abrazo, agradecemos la difusión. De mi parte... lamento mucho tu perdida, te mando un fuerte abrazo Toñito", expresó uno de los integrantes del colectivo.

Divulgan su último mensaje

En redes sociales, amigos compartieron el último mensaje de audio de Marcos.

"Siempre voy a estar ahí para echarte la mano, no dudes de eso, a pesar de todo (...) te amo y te quiero un chin... de verdad, tú sabes que a donde vayas y donde estés siempre te voy a cuidar ante todo", se escucha en el audio.

La última vez que se le vio a Marco fue en la colonia Jardines de Santa Julia, después de las 10 de la noche del miércoles, pero hasta hace unos momentos se desconocía el motivo por el cual fue asesinado.

MCMH