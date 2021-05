León, Guanajuato.- Brandon Velázquez Vilches estaba por abrir otra academia de baile y ya no pudo concretar ese escalón de su sueño, "no es posible que trunquen así los sueños de las personas. Denuncien, no tengan miedo", dijo Miguel, padre del joven.

La marcha inició cerca del Arco de la Calzada y en ella amigos y familiares de Brandon para exigir justicia por su homicidio, su padre Miguel Velázquez hizo el llamado a víctimas de hechos similares para que denuncien.

La marcha es para exigir justicia para Brandon. Foto: Omar Ramírez.

El padre además de recordar a su hijo como un joven dedicado a sus metas y amoroso con la familia, hizo referencia a las demás denuncias de asaltos que han surgido en las redes a partir de que se difundió el caso de Brandon, su hijo.

Quienes conocían a Brandon sabían que era un joven emprendedor y que estaba por abrir otra academia de baile. Foto: Omar Ramírez.

Denuncien no les va a pasar nada, ayudemos a que agarren a esta banda de delincuentes", dijo el padre. Miguel Velázquez exige justicia para su hijo Brandon. Foto: Omar Ramírez.

Brandon Velázquez Vilches desapareció la madrugada del jueves pasado y fue encontrado sin vida en la carretera León-Silao.

AM