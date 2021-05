León, Guanajuato.- Un ciudadano compartió en redes sociales cuando era seguido por un oficial de Tránsito Municipal de León luego de ser infraccionado, presuntamente el agente pretendía pedirle dinero a cambio de entregarle sus documentos.

En el video aproximadamente dura dos minutos, se escucha cuando el conductor comentó que un oficial de Tránsito le acaba de levantar una infracción, por lo que le quitó una de las placas del auto y su tarjeta de circulación.

Asimismo, dijo que el agente le pidió dinero en efectivo a cambio de hacerle la entrega de los documentos.

Los hechos ocurrieron en la Central Camionera, sin embargo el usuario en el video no especificó en qué dirección fue.

Aquí voy por la Central, un tránsito me acaba de chantajear, me quitó una placa y mi tarjeta de circulación. Me pidió dinero y me va siguiendo, ahí se alcanza a ver en el retrovisor", comentó el hombre durante la grabación del video.

Le voy a tener que dar dinero sino, no me va a regresar mis documentos, y pues ya aquí traigo hasta el billete en la mano porque me viene siguiendo que ocupaba el dinero", agregó.

Segundos más adelante se alcanza a observar y escuchar que el oficial le indicó al conductor que de vuelta en la siguiente calle, el conductor explicó que el oficial lo iba guiando hacia el lugar donde le entregaría el dinero.

Hasta me va diciendo por dónde me vaya y todo para quitarme el dinero, ahí va atrás de mí", enfatiza.

Hasta estos momentos la dirección de Tránsito Municipal de León no ha emitido alguna información al respecto de estos hechos.

DA