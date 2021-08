León, Guanajuato.- La casa de Mariano Escobedo en la que fueron encontrados huesos de dos personas, durante lunes y martes, en el Barrio de San Juan de Dios, fue una preparatoria particular hace 40 años.

El lunes y martes se encontraron restos óseos de dos personas en una casa abandonada del bulevar Mariano Escobedo. Foto: Staff AM.

La casa está ubicada en el número 107 del bulevar Mariano Escobedo, es propiedad de un médico a quien podrían pertenecerle los restos óseos con los que practicaba sus conocimientos de medicina.

Una fuente cercana al caso, informó que los huesos podrían ser de uso didáctico, sin embargo ya será hasta que Peritos en Antropología Forense de la Fiscalía General del Estado terminen de practicarle los estudios para determinar su origen.

Casa donde encontraron huesos era una prepa particular hace 40 años

Autoridades informaron que fueron dos bolsas negras de plástico que contenían osamenta las cuales estaban en una habitación de la segunda planta, donde el lunes se localizaron huesos con características similares.

Un vecino comentó que la casa actualmente le pertenece a un médico, pero lleva abandonada bastantes años y se encuentra muy descuidada, según señala que es debido a que está bajo proceso de acciones legales, las cuales se conocen como usucapión o prescripción adquisitiva.

Se sabe que hace 40 años la casa era la preparatoria particular ‘Cosmos’ Foto: Staff AM.

Refirió que hace aproximadamente 40 años, esa casa era la Preparatoria particular "Cosmos", a cargo de la licenciada en Químico Farmacéutico Biólogo, Arcelia Chávez Fonseca.

No sólo han dejado huesos, usan casa para entrar a otras viviendas a robar

Por otra parte, lamentó que el inmueble ha sido la causa de varios robos a las viviendas aledañas, ya que en la parte trasera del domicilio está un tragaluz por el cual asegura que han ingresado personas para consumir drogas y después meterse a robar a los domicilios de a lado.

Los huesos fueron encontrados en el segundo piso de la casa abandonada. Foto: Staff AM.

El ciudadano quien prefirió el anonimato, platicó para periódico AM que hace 5 años sufrió un robo con violencia por delincuentes que ingresaron a su casa a través de esta vivienda.

"Se metieron a mi casa, nos amarraron a mí y a mi esposa y después comenzaron a juntar todas nuestras pertenencias en la entrada principal, y al final uno de los ladrones realizó una llamada y sólo escuché que dijo: 'ya tráete el carro, ya tenemos las cosas", contó.

Aún se desconoce quiénes son los responsables de dejar los huesos

Afirmó que las cosas que se llevaron los asaltantes tenían un valor estimado que oscilaba entre los 45 y 50 mil pesos, que nunca recuperó y las autoridades nunca hicieron nada por detener a los responsables.

"El dueño de esta casa es un doctor, pero la verdad no recuerdo su nombre, ya tiene muchos años deshabitada. En la parte de atrás hay un tragaluz por donde se meten los delincuentes a drogarse y desafortunadamente ya me tocó que me robaran a mí y a mis otros vecinos que viven entre esa vivienda, también", puntualizó.

Respecto al caso, al lugar acudieron policías municipales, así como elementos del Ejército quienes resguardaron la zona. Momentos más tarde, se hicieron presentes agentes de la Fiscalía General del Estado del área de Antropología Forense para iniciar con las investigaciones correspondientes.

La casa se encuentra abandonada desde hace 40 años. Foto: Staff AM.

Hasta ayer, autoridades no tenían pistas de los responsables que dejaron los huesos en la expreparatoria.

