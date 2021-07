Creyeron ver a hombre desmayado y hallan a 3 jóvenes ejecutados en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Los cuerpos sin vida de tres hombres jóvenes fueron localizados en un terreno baldío, con disparos en cabezas y cuerpos, en San Francisco del Rincón.

El hecho fue reportado minutos antes de las 5:00 de la tarde de este viernes, sobre la calle Ex Hacienda de Santa María, del Fraccionamiento Ex Hacienda de Santiago, en San Francisco del Rincón.

Al 911 se reportó que un hombre se encontraba inconsciente en un terreno donde hay hierba crecida, a un costado de una nave industrial.

Tres jóvenes ejecutados fueron hallados en un baldío en San Francisco del Rincón. Foto: staff AM

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Ciudadana, quienes localizaron no el cuerpo de un hombre, si no a tres jóvenes, los cuales presentaban a simple vista lesiones por disparos de arma de fuego, con señas de haber sido ejecutados.

Por lo que aseguraron el lugar y dieron paso a paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil, quienes únicamente corroboraron que ya habían muerto.

En el lugar, personas comentaban que los cuerpos presentaban varios disparos de arma de fuego en cabeza y cuerpos.

Minutos después, elementos de la Fiscalía del Estado arribaron al lugar para dar inicio a las indagatorias correspondientes.

De igual manera, personal del Servicio Médico Forense llegó para levantar los tres cuerpos y llevarlos a sus instalaciones para que se le realizara la necropsia de ley correspondiente.

MCMH