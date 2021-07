San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la esquina de la calle Venustiano Carranza e Ignacio Allende.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en plena zona Centro de la ciudad y causó una fuerte movilización policiaca.

El hombre luego del ataque cayó muerto al piso. Foto: Staff AM.

De acuerdo a versiones de personas en el lugar, aparentemente el hombre que se encontraba en la esquina de la calle, fue sorprendido por personas armados que llegaron al lugar.

Le disparan al hombre a quemarropa

Los cuales, sin mediar palabra dispararon en contra de su víctima para después huir.

Algunas personas comentaron que llegaron en dos autos, otros que fue en motocicleta en lo que viajaban los agresores.

Vecinos dijeron escuchar al menos 30 disparos, no sólo le dispararon a la víctima sino a los locales cercanos. Foto: Staff AM.

“Se oyeron muchos balazos, como unos 30 por qué no sólo le tiraban al que estaba ahí si no a los locales y desde la esquina, que hace uno, se agacha y se encomienda a Dios”, dijo una mujer.

Mure hombre en el lugar del ataque armado

Luego de las detonaciones, vecinos llamaron al sistema de emergencias 911 y al lugar llegaron elementos de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional para dar paso a paramédicos quienes al revisar al hombre, confirmaron que ya no tenía signos vitales.

“Mi hijo se acababa de ir a trabajar, me quedé en la cocina haciendo café y escuché los balazos, dije acaba de pasar por ahí, después me marcó diciendo estaba bien, pero si me asusté”, le contaba una vecina a otra al hablar de lo ocurrido.

Una importante movilidad de elementos de Seguridad y de la Guardia Nacional se dejaron ver después de lo ocurrido, cerrando el paso desde las calles Morelos, Obregón y Zapata en sus direcciones hacia las calles Carranza y Allende.

Queda cuerpo del hombre sobre la banqueta

Se realizaron varios acordonamientos y se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía del Estado.

El cuerpo del hombre quedó tendido en la esquina de ambas calles, a ras de la banqueta y se dijo tenía aproximadamente 41 años.

El ataque ocurrió a las 7 de la mañana en la zona centro de San Pancho. Foto: Staff AM.

Momentos después elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llegaron para el inicio de las indagatorias.

Se esperaba la llegada de personal del Semefo para el levantamiento del cuerpo.

