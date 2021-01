Seguridad en León: Se suman 32 agentes de seguridad para vigilar la ciudad

León, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) contará con 32 nuevos agentes de seguridad que recientemente se sumaron a sus fuerzas.

A través de un evento virtual se realizó la ceremonia de egreso de las Generación XLI de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.

En total serán 27 agentes que se integrarán a las filas de la Dirección de Policía y 5 más a la Dirección de Tránsito.

Al evento acudió también el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, quien hizo su primera aparición en público luego de ser diagnosticado como positivo a COVID-19, fue el propio secretario quien expresó que ya se siente mejor, por lo que asistió para dirigir un mensaje a los cadetes que a partir de hoy se integran a la Secretaría que él dirige.

Dieron un paso más, pero aún no han llegado a la meta que no tiene límites más que el que ustedes mismos imponen, de esta generación puede salir el siguiente director de tránsito, el siguiente director de la misma academia, el siguiente director de la Policía Municipal ¿y por qué no? el siguiente secretario de Seguridad”, expresó el Secretario.