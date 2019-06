Seis leoneses son campeones de informática

León.- El talento de seis estudiantes leoneses de primaria, secundaria y preparatoria destacó en la pasada Olimpiada Nacional de Informática, donde fueron ganadores de medallas de oro, plata y bronce.

Esta Olimpiada Nacional se llevó a cabo del 17 al 22 de mayo en Culiacán, Sinaloa, y Guanajuato obtuvo 11 medallas, seis de ellas fueron logros de estudiantes de León.

Héctor Armando Morales Lomelí, de la primaria Roberto Montes de Oca; y Said Huizar Dorantes de la primaria Valentín Gómez Farías, obtuvieron medalla de oro; mientras que Fernanda Sarahy Mancilla Núñez, de la secundaria Roberto Montes de Oca, ganó la medalla de plata.

Preparatorianos en dorado y bronce

A nivel preparatoria los estudiantes Héctor Ricardez Lara, de la Universidad de la Salle Campus Las Américas; y Fabián González López, del Colegio Monclair, obtuvieron medallas de oro; y Saúl Iván Saucedo Samano, de la Escuela Preparatoria Oficial Centro Histórico, ganó la medalla de bronce.

Estas competencias no son nada fácil, pues en ocasiones duran hasta cinco horas para resolver tres problemas.

Sin embargo, para Fernanda Sarahy, el tiempo es lo de menos cuando la programación es algo que les apasiona.

Espera participar en Mundial de Informática

“He hablado con compañeros y les he dicho (que participen) y la mayoría me dicen que para qué, seguramente están allí 10 horas sentados y sí, pero es una dinámica muy interesante, ganas mucha experiencia y convives con muchas personas, y una vez que te adentras en este mundo de las olimpiadas no sólo de informática, sino de otras ciencias te diviertes mucho”, dijo la estudiante de secundaria.

Héctor Ricardez, quien además de ganar una medalla de oro a nivel nacional espera los resultados del selectivo para saber si tendrá la posibilidad de participar en el Mundial de Informática que se llevará a cabo en Azerbaiyán, también coincidió en que estos concursos, pese a su grado de dificultad, son divertidos.

Es divertido, te llega un problema y no sabes qué hacer con él, pero conforme vas entrenando vas pudiendo resolver más problemas y es como un videojuego donde no puedes pasar de nivel, pero cuando lo logras pasar sientes una superación personal”, comentó.

Apoyo de profesores

Fabián González indicó que parte del éxito para tener buenos resultados en estas competencias es el apoyo que les han brindado sus profesores.

“No podemos llegar a la Olimpiada Nacional así bien verdes y esta práctica nos la dio nuestro profesor en el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato”.

Promueven competencia

El delegado de la Secretaría de Educación en Guanajuato, Fernando Trujillo, dijo que se ha procurado promover la participación de más estudiantes en estas competencias de ciencias, pues son una oportunidad para el desarrollo de sus habilidades.

“Son una oportunidad de aprendizaje, de movilidad social y también es una situación aspiracional (...) se permea la convocatoria a todas las escuelas, se pueden fortalecer los aprendizajes de primera mano de lo que se hace en el aula.

“Es trascendente que un niño participe en algunas de las etapas, indistintamente que pueda representar a León, al estado, aún participando en una etapa hay una transformación en su vida, en su actuar, en su forma de ver la vida y eso es en esencia lo que nosotros como Secretaría de Educación queremos permear a la comunidad educativa”, dijo el delegado.

Tan sólo en la pasada Olimpiada Regional de Informática participaron 152 escuelas, 50 de las cuales fueron de León.