León, Guanajuato.- Aún con el cambio a Semáforo Epidemiológico a verde en Guanajuato las actividades que podrían realizarse estarían a reserva de la decisión del Consejo Estatal de Salud.

El director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que aún no hay certeza de un cambio en el semáforo y aclaró que aunque éste cambie eso no significa que se pueda realizar cualquier actividad pues ésta será una decisión que deberán de tomar las autoridades de Salud del Estado.

No podemos predecir lo que va a suceder, depende mucho del comportamiento generalizado de la población es lo que nos va a llevar a un semáforo verde o regresarnos a un semáforo naranja, el mensaje a la ciudadanía en general es no se confíen, no bajemos la guardia”, aseguró.