León, Guanajuato.- El semáforo Estatal de Reactivación Económica continúa amarillo en Guanajuato, ya acumula más de 400 días con restricciones por la pandemia de COVID, pero siguen surgiendo nuevos casos, defunciones e ingresos a hospitales.

Así lo confirmó esta tarde Fátima Melchor Márquez, jefa de epidemiología en la rueda de prensa semanal sobre la pandemia que realiza la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Aunque en sitios como Ciudad de México se ha decidido establecer el verde en sus semáforo de COVID, en Guanajuato la situación será diferente y permanece en amarillo.

Si bien siguen a la baja los casos y la transmisión no ha habido un sólo día en el que no se confirmen casos nuevos, no se publiquen defunciones nuevas o no se registren ingresos a los hospitales”.