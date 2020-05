Senadora exige destitución de López-Gatell ‘por prepotente y misógino’

León.- Una disculpa pública por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo Lopez-Gatell e incluso su destitución de su cargo, será la petición de la senadora Alejandra Reynoso Sánchez.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de la Función Pública, recibirán la denuncia de la senadora guanajuatense Alejandra Reynoso en contra del funcionario federal.

El motivo de esta acciones legales, detalló la senadora, son las respuestas que dio en una reunión virtual con legisladores y por las cuales le consideran discriminatorio y misógino.

La legisladora detalló en entrevista para AM y en una rueda de prensa virtual las preguntas que había hecho al subsecretario.

Recordó que cuestionó sobre la plataforma que imposibilita registrar a personas contagiadas de Covid, pero que son asintomáticos y la discrepancia del gobierno federal con el de Ciudad de México en datos sobre fallecidos.

También cuestionó sobre el rezago en tratamientos contra cáncer, los responsables de compra y distribución de insumos y el desabasto de vacunas de otras enfermedades.

La respuesta del subsecretario fue que “tiene poca familiaridad con el sistema nacional de salud, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores según tengo entendido”.

Añadió al respecto la existencia de las funciones mentales superiores “incluyen entre otras, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la consciencia, las emociones, el lenguaje la memoria, el aprendizaje y también la atención”.

Del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad o desarrollo de las otras funciones”, continuó.

Quien por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizá se le priva de la oportunidad las otras funciones”.

Senadora considera que fue discriminada

La senadora dijo a AM, que “pareciera que dependiendo de la profesión es el trato que da el señor, si me va a discriminar por mi profesión o mi experiencia, creo que no puede suceder eso y no puede quedar como anécdota”.

Se tiene que tomar cartas en el asunto. Es una agresión que recibe una legisladora, es una agresión del Ejecutivo al Legislativo. Para mí quedó evidenciada la soberbia y prepotencia de este gobierno federal”, señaló la legisladora.

Puntualizó entonces que presentará queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de la Función Pública.

Más tarde en rueda de prensa junto a otros legisladores, detalló que hubo una carta dirigida a la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la cámara de senadores, donde además se exige una disculpa pública.

Los correligionarios de la legisladora reiteraron su respaldo y acompañamiento, e incluso adelantaron que buscarán el de legisladoras de otras fracciones.

Vamos a acudir a distintos grupos parlamentarios para ver qué tan feministas son las legisladoras feministas de Morena”, dijo la senadora Kenia López Rabadán.

MCMH