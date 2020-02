Senadora se reúne con implicados en caso de Cuerámaro y policías irrumpen el encuentro

Cuerámaro.- La senadora Malú Mícher Camarena denunció hostigamiento por parte de agentes de Seguridad Pública Estatales y Municipales de Cuerámaro, tanto hacia ella como hacia familiares de implicados en el caso del homicidio de cuatro jóvenes en aquel municipio.

La funcionaria contó que este lunes por la mañana se reunió tanto con los padres de las víctimas como 12 de los 17 acusados de terrorismo tras protestas por los hechos y sus respectivas familias, que todos en conjunto ascendían a unas 80 personas.

Detalló que por un tiempo aproximado a una hora y media, platicaron de cómo fue todo el proceso y cómo es que han intentado salir adelante.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce lo mejor de las noticias en video

Sin precisar el lugar donde se llevaba a cabo la reunión, la Senadora, contó que en un primer momento irrumpieron tres agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), sin identificarse plenamente.

Me dicen: pues tenemos instrucciones, entonces les respondo: ¿de quién?, se dan la media vuelta, se van y me dejan hablando sola”, recordó.

Después, aseguró que estuvieron pasando varias patrullas de la Policía Municipal de Cuerámaro y finalmente también irrumpieron.

Y también les pregunté: ‘¿quién les da instrucciones de venir?’, entonces me dicen: ‘es que venimos a ver si no se le ofrece nada’. Y respondo: ‘¿por qué se me va a ofrecer algo?, estoy en una reunión a la que yo convoco y con gente ciudadana, libre de poder hacer lo que quiera’”, relató.