Malú y Antares señalan a INE de no promover la Consulta Popular 2021 en Guanajuato

León, Guanajuato - Las senadoras por Morena: Malú Micher Camarena y Antares Vázquez Alatorre señalaron al Instituto Nacional Electoral de Guanajuato de hacer mal su trabajo al no darle difusión a las mesas receptoras de votos de las Consulta Popular 2021, afectando la contienda.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no quiere que avancemos en la democracia participativa”, señaló Malú Micher Camarena.

La senadora Malú Micher señaló a través de sus redes sociales que la casilla en la que le tocó votar en la Consulta Ciudadana no estaba señalizada adecuadamente, por lo que muchos ciudadanos se confundieron y no sabían dónde emitir su voto.

Esto habla de una institución como el INE que no hizo su trabajo, que no lo hizo bien, que no quiere que avancemos en la democracia participativa en este país. Es lamentable que la gente, el reporte que tenemos, que se le está pagando para no salir a votar en Guanajuato", mencionó.

La senadora Malú Micher Camarena.

“No importa el número de votos sino el propósito”

Malú Micher informó que acudió a votar en la escuela secundaria número 22 y señaló que este ejercicio será importante principalmente para las nuevas generaciones ya que su opinión es tomada en cuenta.

No importa a los votos que lleguemos, finalmente el propósito de poner sobre la mesa la impunidad, la injusticia, la corrupción, el enriquecimiento y la situación de vender a la patria por parte de Fox, Calderón, Peña Nieto, Salinas y Zedillo era importante que lo supiera la gente", afirmó.

Antares Vázquez también manifestó molestia contra el INE

Mencionó que el propio INE no informó adecuadamente acerca de este proceso, además de que no se contrató publicidad y consideró que tampoco el órgano electoral realizó una publicidad de la Consulta Ciudadana.

¿Cómo esperan que la gente participe? La verdad es que no quieren que la gente participe, sin embargo con la participación que allá sabe expresar la voluntad popular", afirmó.

La senadora Antares Vázquez Alatorre.

Molesta el cambio de casilla...

La Senadora mostró su inconformidad debido al cambio de último momento que tuvo la casilla dónde emitió su voto, ya que inicialmente iba a ser en el Colegio Altor y se cambió a unas cuadras de la escuela en la calle Blas Chumacero #309.

Esto se pudo haber sabido desde antes, no hay ni siquiera un letrero para quienes ya habíamos buscado en ubica tu casilla (portal del Instituto Nacional Electoral), ni siquiera hay un aviso pequeño que diga que cambió la casilla.

Acompañada de sus hijos y algunos vecinos, la senadora por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena),

Antares Vázquez Alatorre, acudió a la Consulta Ciudadana a emitir su voto cerca de las 10:40 de la mañana del domingo acompañada de sus hijos.

Es muy importante que hoy la voluntad popular se exprese, es fundamental que la gente se acostumbre a este tipo de ejercicios de democracia participativa. Ando en los panistas muy activos en decir que la ley no se consulta, no la ley no se consulta pero las influencias y han hecho que haya impunidad", refirió.

Indicó que si esta consulta es vinculante a proceso, las y los mexicanos estarán obligando al estado mexicano a investigar y enjuiciar a los exfuncionarios corruptos.

Se requiere por lo menos el 40 por ciento de los votantes

Para que este proceso pueda ser vinculante es necesario que el 40% del padrón electoral emita su voto, al respecto la senadora señaló que en caso de no lograr ese 40% al menos los ciudadanos habrán alzado la voz.

Por lo menos se va a manifestar la voluntad popular, la gente va a darlo a decir que no estamos de acuerdo con la impunidad, qué factores hay para que no se logre el 40%, si es que es así, ahorita ya tengo noticias del resto del estado en dónde están pagando los panistas para que la gente no vaya a votar", señaló.

