Senadoras de Morena van contra empresa canadiense

León.- Para intentar frenar la mina de la empresa canadiense Argonaut Gold, tres senadoras presentarán un punto de acuerdo. La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Jesusa Rodríguez, señaló que la empresa omite requisitos básicos.

La misma senadora adelantó que “desde el Senado vamos a hacer todo por parar esa mina” y el punto de acuerdo se presentará junto con sus homólogas y compañeras de partido, Antares Vázquez Alatorre y Martha Lucía ‘Malu’ Micher Camarena.

Estuve en la protesta hace dos domingos, me comprometí a subir un punto de acuerdo con la senadora Antares y la senadora ‘Malu’, estamos consolidando muy bien”, señaló Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesusa Rodríguez.

Este plan de una mina en el lugar se suma a un problema de contaminación que hay en la zona.

Además resaltó que, yo sé por muy buenas fuentes que no tienen estudio de impacto ambiental por parte de la Semarnat, (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”.

“Esa mina es una aberración, no debe ocurrir y no va a ocurrir, porque fui y caminé con el pueblo de Dolores Hidalgo y me dí cuenta que ese pueblo no lo va a permitir, eso es lo más importante, que la gente está decidida a que esto no ocurra”, comentó Rodríguez.

Recordó también que este plan de una mina en el lugar se suma a un problema de contaminación que hay en la zona, “la gente no está dispuesta a que la cuenca del Río Laja siga sufriendo este tipo de agresiones”.

