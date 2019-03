Morena está alentando a sus simpatizantes en estados de oposición a que, abucheen a los funcionarios locales, durante sus intervenciones durante las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo denunció Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN.

Han publicado de manera confidencial entre sus seguidores un documento llamado: manual para eventos del señor presidente, en estados de oposición. No hay ningún problema en que el Partido Político al que pertenece el presidente visite los estados y se coordine con su partido, lo que sí hay problema con este documento”, manifestó Ling.

Detalló que en dicho documento en el punto dos, señala: insistir a los asistentes convocados qué al anunciar la intervención del mandatario estatal de oposición, es obligatorio emitir sonidos y gritos de desaprobación, abucheos, consignas partidistas, etcétera.

Esto se dio en el estado de Sonora , este documento se repartió entre los simpatizantes de Morena y en vísperas de que López Obrador pueda visitar el estado de Guanajuato, nosotros estaremos al pendiente de que no ocurra esto”, advirtió.

El dirigente del blanquiazul, dijo que hay libertad de expresión, pero que no es posible que se quieran dar estos atropellos, aprovechando una visita institucional de un Presidente con un Gobernador, cuya relación tiene que ser de respeto.

Si esto ocurre, entonces vamos a quitarnos la máscara, que no se diga que se respeta a los opositores, cuando no es así. Nosotros también podríamos abuchear al presidente López cuando venga a este estado, pero no lo vamos a hacer, somos respetuosos de las investiduras institucionales y exigimos lo mismo que ofrecemos”, concluyó.