Señalan a panistas de denigrar a funcionaria con fotos sexuales

@libiadennise Claro que puede ayudar en 2 cosas: primero, no protejan al asesor legislativo acosador obligándolo a decir la verdad. Segundo, no utilice lo que estoy viviendo para hacer propuestas legislativas que no se entienden de fondo. Si me ayuda con lo 1o, le ayudo con lo 2o https://t.co/2EcR31Oaoj