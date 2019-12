Señalan hay crisis de desapariciones en Guanajuato

Guanajuato.- Familiares de víctimas y personas desaparecidas en el estado evidenciaron falta de sensibilidad y respuestas de autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y acusaron que en Guanajuato no hay justicia.

Estos grupos aseguraron que han solicitado de forma reiterada reuniones con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y con fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, pero no han sido atendidos en ninguno de los dos casos.

De hecho, acusaron falta de modestia o de voluntad del fiscal del Estado, retraso en el trabajo de investigación de la misma dependencia y acciones que han permitido la revictimización de las familias que sufren casos de desaparición.

Tristemente que el estado no ha cumplido, sobre todo cuando hemos pedido citaciones con el gobernador, con el procurador que no tiene la modestia de poder atendernos. ¿Por qué? porque simplemente somos personas de bajos recursos económicos o porque simplemente no tiene la voluntad para poder atendernos, buscamos que las nuevas leyes que hoy se propongan no queden en una simple hoja de papel como todas las que tenemos actualmente que nos marcan nuestros derecho humanos y que la misma autoridad las dejan a un lado”, señaló.