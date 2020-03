Señalan que pueden revertirse daños a edificios históricos tras marcha del 8M

Guanajuato, Guanajuato.- Con reacciones químicas que conocen restauradores de monumentos se podrán revertir los daños en edificios históricos de la capital, aseguró el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, David Jiménez Guillén.

Reconoció que las pintas que ocurrieron durante la marcha feminista del domingo, pueden revertirse y dijo ser respetuoso de las manifestaciones que rechazan la violencia contra las mujeres.

Es algo que no deseamos que suceda, sin embargo, son manifestaciones, son consecuencias de estos y somos respetuosos desde ese punto de vista, lo deseable es que no ocurriera ni una ni otra cosa: ni daño a las mujeres por supuesto es lo más importante, respeto a las damas, pero también a los monumentos que es la parte que nos toca a nosotros cuidar como institución”, dijo.

El arquitecto reconoció que el edificio que mayor daño sufrió fue el Teatro Juárez, pero garantizó que personal del Centro INAH Guanajuato ya está atendiendo el tema y analizarán con que tipo de materiales se realizaron la pintas para determinar de que forma se pueden eliminar.

Además de arquitectos restauradores participan especialistas en monumentos históricos de la misma institución. Sostuvo que no es necesario acelerar los trabajo, sino hacer un análisis a detalle y garantizar que se hagan de forma correcta.

Son procedimientos que van tardar, no tiene que hacerse de forma apresurada, estamos recomendando que no sean abrasivos, que no utilicen lijas o cepillos de alambre que puedan dañar efectivamente la piedra y la dejen en condiciones que pueda afectarse más inclusive, son reacciones químicas nada más, y eso se puede neutralizar nada más con otras sustancias y es para eso que los especialistas tiene que trabajar”, concluyó.