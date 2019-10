Sentencia de 120 años de prisión a exsacerdote “refleja avance en justicia”: activista

Irapuato, Gto.- La nueva sentencia de 120 años y 9 meses de prisión al exsacerdote Jorge Raúl Villegas Chávez, refleja que se avanzó en derechos humanos y que se trabajó en unidad para buscar justicia, señaló la activista social, Norma Nolasco Acosta.

Cabe recordar que se juzgó al exsacerdote por delitos de abuso, violación, hostigamiento sexual y corrupción en contra de dos víctimas menores de edad originarias de Irapuato y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato emitió dicha sentencia.

Nolasco Acosta destacó que es la primera vez a nivel mundial, que se solicita que el proceso judicial se lleve con visión y perspectiva apelando a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como a los derechos de las mujeres.

Jamás se hubiera podido dar una resolución de esta forma, si no hubiéramos estado inmersos en este proceso, en los derechos humanos (...) da como resultado una sentencia icónica a nivel mundial”, dijo la activista por los derechos humanos, Norma Nolasco.

Indicó que tiene conocimiento de que el exsacerdote no ha pagado indemnizaciones ni ha reparado el daño por estos casos.

La activista enfatizó que se está demostrando que México es mucho más que un país violento, en el que se puede hacer justicia.

Agregó que quedan pendientes los casos de tres víctimas más, los que, en su momento, fueron notificadas a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General, la que se encarga de hacer las investigaciones correspondientes.

De esos tres casos, la activista dijo que ya no realiza ningún trabajo o acercamiento, pues los familiares decidieron no interponer denuncia.

Mi trabajo como activista es acercarme tanto como la víctima me lo permita, yo no puedo vulnerar su estabilidad ni tampoco puedo tener un acercamiento que no sea propio, o que la víctima se pueda sentir incluso acosada, ya está en manos de la Fiscalía”, finalizó Nolasco Acosta.