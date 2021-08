Tiene Guanajuato menos casas mini

Guanajuato.- Guanajuato es la séptima entidad nacional donde hay menos mini viviendas habitadas. En México, 9.6 millones de casas tienen como máximo 55 metros cuadrados construidos.

Así lo reveló el INEGI en la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, donde se indica que actualmente hay en México 35 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales el 28.1% tienen estos metros cuadrados de estructura. Guanajuato arrojó el 19.8% en este indicador.

Las entidades con menor número de viviendas con la dimensión máxima de 55 metros cuadrados son Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, Durango, Colima, San Luis Potosí y Guanajuato, mientras que las que más reflejaron mini casas está en primer lugar Campeche, Baja California Sur, Chiapas Quintana Roo y Veracruz.

En otro apartado sobre el tipo de tenencia de viviendas particulares habitadas, respecto a Guanajuato, en el 61% de casas censadas, se expuso que son rentadas y según la ENVI, los motivos son:

El 51.4% de viviendas rentadas declaró no tener acceso a crédito o no tener recursos para adquirir una vivienda; 22% informó que es por la facilidad de poder mudarse o cambiar de vivienda; 9.7% señaló que el pago de la renta es menor que pagar una hipoteca; 8.7% mencionó no estar interesado en adquirir una vivienda o preferir invertir en su persona.

De las 35 millones de viviendas particulares habitadas a nivel nacional, la encuesta indicó que el 16.4% de las viviendas en el país se rentan.

Por último, en la sección de financiamiento para la vivienda, el estado es el octavo en obtener más casas a través del INFONAVIT, el 81% de casas han sido financiadas con esta entidad de financiamiento.

