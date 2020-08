Serán los padres una pieza clave en el nuevo ciclo escolar

Celaya / Irapuato.- Los padres de familia serán la clave para evitar que sus hijos se rezaguen o no, en el ciclo escolar que inicia el lunes, de manera virtual, ya sea por televisión o por videoconferencias por internet.

Las circunstancias en las que comenzará el ciclo escolar, representa varios retos para alumnos, escuelas, maestros y padres de familia y de que logren superarse o no, dependerá que los alumnos se rezaguen en su desarrollo educativo.

Psicólogos educativos consultados por AM aseguraron que las circunstancias son muy distintas para muchos alumnos, pues para empezar, las instituciones públicas se basarán en clases vía televisión y muchas particulares basarán su método en las clases virtuales.

En cualquier circunstancia, la supervisión y tutoría de los padres o familiares será fundamental.

La psicóloga educativa, María Paulina Valtierra Sánchez externo que no había otra opción para regresar a clases y al mismo tiempo prevenir contagios de Covid-19.

Sabemos que la educación es un derecho y obligación, por tanto, no se puede dejar de lado la importancia de, a pesar de la contingencia sanitaria, se debe continuar con la enseñanza, verdaderamente era la única opción mayormente viable para “tratar” de llegar a cualquier trinchera” externó.

Recalcó que al ser algo nuevo implica retos, mayor atención de los padres hacia sus hijos, más tiempo dedicado por parte de los maestros, así como la búsqueda de la mejor estrategia para la clara comprensión de cada tema.

“Es una alternativa incluso mayor al acceso a internet, definitivamente sumarán a una mejor estrategia que la que se venía otorgando y considero que beneficiará; tómese la medida que se tome, es importante mencionar que jamás, igualará al método de estar en clases de manera presencial.

Es de suma importancia, para enriquecer esta estrategia, que los padres se dediquen a retroalimentar a sus hijos o busquen a alguien cercano quien les apoye con el asesoramiento de lo visto en estas clases televisivas” declaró.

Asimismo, enfatizó que una venta de este regreso a clases virtual es que, ante la pandemia que se está viviendo, la televisión es un medio de mayor cobertura con el que podrá llegar a aquellas familias que no cuenten con internet; sin embargo, lamentó que aún existen personas que no cuentan con una televisión, a luz o a alguien que los acompañe durante las clases.

Definitivamente México no lo está, pero ¿quién estaba preparado para el recibimiento de una pandemia como esta?, pienso que la Secretaría de Educación se está esforzando, para lograr que haya una mayor cobertura para educar, y que definitivamente, al país le hace falta tener una buena estructura social y económica para que esto fluya de la mejor manera” puntualizó.

Claudia Carolina Contreras Ortega consideró que los niños podrían tener retraso en su aprendizaje, pues los padres de familia no se encuentran capacitados para poder ayudarlos.

“No creo que les perjudique en cuanto a la educación, más vale que tengan poquita (educación) a que no tengan nada; sin embargo, donde creo que sí podría haber un gran problema es en la atención de los papás, porque definitivamente los papás no tienen capacitación para ser maestros”, dijo.

Resaltó que esta falta de capacitación generaría en los padres estrés y posteriormente podría causar violencia doméstica.

Asimismo, la psicóloga consideró que no hay riesgo de que dejen de ser personas sociables, pues eso puede cambiarse desde el hogar.

Por otra parte, la psicóloga Gloria Hurtado señaló que es una oportunidad de hacer a los alumnos autodidactas y responsables acerca de sus actividades y aprendizaje.

Los retos que implica son la capacitación, falta de tecnologías en casa y adaptación.

En mi caso no usaré esta modalidad, pero sí es una programación ordenada y clara, creo que será benéfica para muchas familias que no tienen acceso a otras tecnologías digitales, la ventaja es la capacitación en tecnologías y nuevas formas de aprendizaje, tolerancia a la frustración y adaptación y la mayor desventaja es que no existe unificación en los recursos con los que cuentan las familias, por lo tanto también implica más carga de trabajo docente” comentó.