Por estas razones taxis ejecutivos ahora quieren pago en efectivo en León

León, Guanajuato - Usuarios de plataformas del servicio de taxi ejecutivo en León, denunciaron que solicitar un viaje con tarjeta de crédito o débito es cada vez más tardado en los servicios de Didi, Uber e Indriver, debido a que los choferes quieren el pago en efectivo.

La facilidad de la aplicación era que no usabas efectivo, llegaban rápido y no tenías que esperar, ahora te cancelan si no es con efectivo el pago, tienes que pedir varios antes de que uno te acepte y la atención es deficiente”, aseguró Diana Karen Ravelo.