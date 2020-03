Sesiona ayuntamiento de Celaya a puerta cerrada por Covid-19

Celaya.- Como medida de prevención para evitar aglomeraciones ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Ayuntamiento de Celaya sesionó a puerta cerrada este viernes.

Dicha situación fue acordada por el pleno de los ediles quienes al ingresar al Salón de Cabildos recibieron gel antibacterial.

Dicho recinto tuvo adecuaciones para la sesión de este viernes donde se quitó la mesa central y las sillas de los ediles fueron colocadas en forma de óvalo para guardar distancia.

La presidenta municipal, Elvira Paniagua señaló en entrevista posterior a la sesión que junto con el pleno se determinó votar dictámenes que tuvieran mayor relevancia y desde el martes se tomó la decisión de que las mesas de trabajo de las comisiones del Ayuntamiento se detendrán, salvo aquellas que tengan temas que requieran darle seguimiento.

No está por demás que las comisiones sean así, hay lugares donde ya no hay comisiones y no están sesionando. Le pedí al Ayuntamiento y así lo acordamos todos que procuráramos esta semana sacar los temas que tuvieran una gran relevancia”