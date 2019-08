Si Tony muere, es responsanilidad del MP, dice familia

Irapuato.- "Yo hago responsable de la vida de mi hermano al Ministerio Público de Irapuato por su nula acción, por pasividad y porque hasta el momento no han hecho nada, si mi hermano no es encontrado con vida, a ti te hago responsable de su muerte”, dijo Mayra Cervantes, hermana de José Antonio Cervantes Hernández, irapuatense desaparecido el pasado 26 de julio.

Junto a alrededor de 50 personas, entre ellas familiares de personas que han desaparecido en los últimos 5 años, en Irapuato y Celaya, marchó por avenida Guerrero para exigir al Ministerio Público que se ponga a trabajar, y deje de ser una institución que sólo recoge cadáveres.

"Buscamos a un hijo, buscamos a un padre, buscamos a un hermano, Tony te queremos de vuelta", fue la principal consigna de los familiares, que a más de una semana de haber presentado la denuncia, no ha recibido información de los avances de la investigación.

“El motivo por el que no nos dan información es porque no tienen nada, quien ha estado trabajando con nosotros es la Secretaría de Seguridad, ellos han ofrecido datos al Ministerio Público que no han querido tomar, ayer que les cuestionaba por qué no habían tomado acción, fui agredida verbalmente por el ministerial que está encargado de la investigación”, señaló Mayra Cervantes.