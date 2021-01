Si eres paciente recuperado de COVID, dona tu plasma, Guanajuato retoma el programa

León, Guanajuato.- Tras la publicación de una evidencia científica que garantiza que el uso de plasma convaleciente ayuda en la recuperación de pacientes Covid-19 con diagnóstico temprano, en Guanajuato se reactivó este programa de donación.

Gerardo Torres Salgado, director del Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT) indicó que dicho artículo fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine el pasado 6 de enero, misma que publicó otro artículo que no logró demostrar beneficios del uso de plasma convaleciente en pacientes graves de Coronavirus.

Recordó que por este primer artículo publicado a principios de diciembre del año pasado se tomó la decisión de dejar en "standby" el tratamiento con plasma que en Guanajuato se aplicó a 80 pacientes y que captó 200 donadores.

"Cuando el paciente ya está muy grave la utilidad del plasma es muy poca, entonces la recomendación es utilizarlo en pacientes adultos mayores dentro de las 72 horas posteriores al inicio de los síntomas leves de Covid-19.”

El problema es que esos pacientes habitualmente están en sus casas o en clínicas de primera atención, entonces ahí la situación es que nosotros tendríamos que encontrar a los pacientes en esta etapa muy inicial de la enfermedad", explicó.

Torres Salgado reconoció que lo anterior no es nada fácil debido a que normalmente la gente no acude al hospital hasta que ya está muy enferma, por lo que el utilizar plasma en etapas graves del coronavirus ya no funciona.

Entonces en ese sentido tendríamos que avocarnos precisamente a los pacientes cuando van empezando en el padecimiento, es por eso que esta nueva etapa de la investigación podría estar involucrando a los médicos de primer contacto", subrayó.

El Centro Estatal de Medicina Transfusional, ubicado en León, reactivó a partir de la segunda quincena de enero la donación de plasma, por lo que en los últimos días se logró la captación de 15 donadores que acudieron a este centro.

Actualmente, el CEMT tiene cerca de 40 plasmas disponibles gracias a las personas recuperadas de Covid-19 que donaron el año pasado.

Si las personas tienen más de dos meses de haberse recuperado de Covid-19 es lo ideal porque si no sirven para plasma porque ya tienen niveles bajos de anticuerpos nos sirven para donación normal de sangre y los podemos admitir como un donador de sangre habitual", agregó el especialista.

Finalmente, aclaró que a la fecha no hay ningún tratamiento 100% efectivo para curar Covid-19 y subrayó que el reciente artículo científico informó que la infusión de plasma en pacientes hospitalizados no ha mostrado beneficios claros de su uso.

