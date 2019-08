Si escuela te condiciona a comprarle útiles escolares, será sancionada

León.- Durante el 2018, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó económicamente a ocho establecimientos, entre tiendas de tela, librerías, estacionamientos, tiendas de conveniencia y de venta de calzado escolar.

Las causas fueron porque no exhibían sus precios y no contaban con los hologramas de calibración vigente, es decir, etiquetas.

Una escuela particular también fue sancionada por no mostrar las tarifas de sus servicios. Además, en la queja ciudadana se asentó que realizaba prácticas de discriminación.

Escuela privada condiciona compra de útiles

Durante este primer semestre del año, la Profeco recibió cuatro reportes de padres de familia en contra de una escuela privada de León por condicionamientos en la compra de los útiles. Actualmente, las denuncias se encuentran en proceso para su resolución.

La Profeco informó que las escuelas deben informar por escrito, previamente a la inscripción, todo lo referente a los acuerdos, así como tarifas o costos de sus servicios.

Además, dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes se deberá aceptar sin recargo el pago de las colegiaturas.

No exhibir a estudiantes

Así como no incrementar el costo de colegiatura durante el periodo escolar y no exigir a los papás que adquieran con determinados proveedores los útiles, uniformes, libros y demás material necesario. De igual manera, no exigir libros, útiles y vestuarios nuevos.

En caso de incumplimiento de la obligación del pago de tres o más colegiaturas por parte del padre o tutor, se libera al docente la obligación de continuar con la prestación del servicio escolar.

Sin embargo, no se deberá exhibir mediante listas a aquellos estudiantes cuyos padres o tutores no cumplan con las aportaciones ordinarias o extraordinarias.