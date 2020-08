Sí hay dinero para comprar camioneta Suburban, asegura tesorero de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- En la 18a sesión extraordinaria de Ayuntamiento se aprobó la sexta modificación al programa de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del municipio.

El Tesorero municipal, Humberto Razo Arteaga manifestó que sí existe presupuesto para la compra de la camioneta Suburban.

Luego de que ayer en la 48a sesión ordinaria de Ayuntamiento no fuera aprobada esta modificación por la falta de un voto a favor, hoy en se volvió a tocar este tema el cual fue aprobado por ocho votos a favor y seis votos en contra, de los regidores de oposición.

En esta sesión extraordinaria estuvieron presentes también los directores de Obra Pública Daniel Mireles Vasco y el tesorero Humberto Razo Arteaga, quienes estuvieron dispuestos a despejar las dudas que tuvieran los regidores.

El regidor Gerardo José Aguirre Cortés de la fracción independiente manifestó sus dudas al respecto de la dicha modificación del programa de egresos, con las cuales se verían beneficiadas 20 comunidades con ampliaciones de líneas eléctricas y redes de distribución “en la modificación al presupuesto se está solicitando por seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cinco pesos que contempla estas obras; sin embargo el día de ayer se mostró una información que no se nos hizo llegar; en la parte de suplementos se están considerando estas obras, Barrón, Cárdenas, El Divisador, Mirandas, Recuerdo de Ancón, sin embargo en el boletín de prensa se manejan 20 comunidades, y Cárdenas viene duplicado y dice que sólo es por mencionar algunas y en el boletín están las comunidades a las que se hace referencia pero no están consideradas dentro de los suplementos”.

Aguirre Cortés comentó que en el boletín que se manejó ayer se hace referencia una falta de sentido común de los regidores, por lo cual aclaró que “en ningún momento se trata de sentido común sino de un vacío de información, que en su momento, y en esta ocasión como en las otras ocasiones no se nos entregó la información”.

En este mismo sentido, el director de Obra pública Daniel Mireles Vasco externó que en dicha solicitud de modificación por parte de obras públicas es referente al plan de obras 2020 así como acciones del ejercicio anterior, las cuales se están cerrando.

“Es necesario dar suficiencia presupuestalmente a algunas acciones; en el tema de las electrificaciones, es parte del programa de obra 2020, aprobado por el Ayuntamiento y convenido posteriormente con Sedeshu y al ser convenido son 20 acciones que son convenidas con una inversión peso a peso, es decir cincuenta por ciento estatal y el otro cincuenta municipal, estas acciones tienen un importe de un aproximado de los 19 millones de pesos, y conforme vamos avanzado en la contratación vamos solicitando a tesorería la suficiencia del recurso nuestro así como que se etiquete el recurso que está llegando del Gobierno del Estado, y es lo que tiene que ver con este programa”.

Por su parte, el regidor del PAN Víctor Hugo Rueda Olmos comentó que aproximadamente hace dos semanas sesionó el comité de contrataciones públicas, en el cual se aprobó el dictamen para la adjudicación para la compra de la camioneta blindada con un monto de 2 millones 726 mil pesos, a lo cual comentó que no se ve partida expresa para que se destine el montó de la compra “la ley para el ejercicio de control de los recursos públicos del estado de Guanajuato y sus municipios establece en el artículo 56 fracción primera que ninguna compra se puede hacer si no hay suficiencia presupuestal en la partida para hacer esta adquisición, y le pregunto al tesorero de que manera se piensa hacer esta operación y si no se considera ninguna de las modificaciones, porque incluso en el artículo se habla que puede haber una posible ilicitud y en ese tema cuál seria la aclaración al respecto”.

AM