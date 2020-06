‘Sí hay recursos’: niega Delegado que AMLO ‘castigue’ a Guanajuato

Guanajuato.- Guanajuato es uno de los estados que recibe el trato más justo de la federación y se le ha entregado cada centavo de los recursos que le corresponden, afirmó el delegado de los Programas Integrales del Gobierno de México, Mauricio Hernández Núñez.

El delegado comentó que la federación le envía a Guanajuato alrededor de un peso por cada peso que se recauda en la entidad y no solo 32 centavos como ha insistido el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Ni remotamente, Guanajuato está en media tabla, aproximadamente por cada peso que aporta recibe un peso. El estado más castigado es Colima, ese sí es un estado que tendría derecho a hacer esta observación, lo mismo la Ciudad de México y Nuevo León. Guanajuato es de los estados que recibe el trato más justo, no tiene estas características que se señalan indebidamente, desconozco cuál es la intención de generar una situación tan carente de verdad, pero la realidad es esa”, dijo.

Hernández Núñez invitó a los gobernadores que estén inconformes con la repartición de recursos federales a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando tengan evidencia de que el gobierno de México ha incumplido con el Pacto Fiscal.

Si fuera verdad que hay un desajuste en los recursos federales, los gobiernos estatales cuentan con una serie de instrumentos legales, ya sea una inconstitucionalidad o una controversia para acceder ante la Suprema Corte de Justicia a que se les atiendan sus planteamientos y no ha ocurrido así, ninguna entidad federativa ha acudido por una sencilla razón la federación está cumpliendo”, declaró.

Agregó que la molestia de los gobernadores del PAN es con los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, a lo que recordó que dicha normativa fue heredada de gobierno de Acción Nacional y del PRI.

Lo que no les gusta es la Ley de Coordinación Fiscal y eso es otro tema, no es que la federación este incumpliendo, es que no les gustan estos términos de la Ley y eso es absolutamente respetable y entendible y bueno que se produzca en ese caso una reforma”, concluyó.