Si incumples recomendaciones sanitarias, la Dirección de Salud podrá sancionarte

León, Guanajuato.- La Dirección de Salud ahora tendrá la atribución de sancionar a quienes incumplan con las recomendaciones de salud.

Es decir podrán sancionar a quienes incumplan en acciones como:

no suspender actividades escolares

evitar asistencia de grupos vulnerables a centros de trabajo y

abrir negocios de actividades no esenciales, entre otros.

La Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito acordó facultar a la Dirección de Salud para que pueda conocer, revisar y sancionar las faltas a la Ley de Salud.

También podrán sancionar las faltas a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional y Estatal de Salud así como las indicaciones de las Secretarías de Salud Federal y Estatal.

El síndico y miembro de la comisión, Christian Cruz Villegas, explicó que de esta manera se delega a Salud para que conozca, determine y ejecute las sanciones.

Lo que queremos es que ya sancione la Dirección de Salud las faltas a la Ley de Salud y del otro lado seguiremos sancionando los temas de seguridad a través de faltas administrativas”, informó.

Las sanciones que podrá aplicar la dirección son:

amonestaciones con apercibimiento

multa

clausura temporal o definitiva (parcial o total) o

arresto de hasta 36 horas.

En este sentido la Dirección de Salud deberá de fundar y motivar la sanción evaluando los daños, gravedad de la infracción, condiciones socioeconómicas o reincidencias.

No queremos molestar a la ciudadanía, lo que queremos es que todos nos cuidemos… No retes a la autoridad, es más si quieres no nos creas, quiéranse y cuídense, no es un tema de una imposición”, aseguró el síndico.

Finalmente mencionó que para aprobar tal disposición se llevará a cabo una sesión de ayuntamiento extraordinaria, de aprobarse se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se espera que pueda entrar en vigor esta misma semana.

Continúan sanciones por la SSPL…

En cuanto a las sanciones aplicadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Léon (SSPL) continuarán principalmente a quienes realicen fiestas.

Sólo el fin de semana pasado se registraron 854 reportes al 911 por ruido excesivo, de esta manera se permite la intervención de la SSPL y las multas pueden ser aplicadas.

La sanción podrá ir de 1 a 100 UMAS, es decir de $86.88 hasta ocho mil 688 pesos o incluso arresto de hasta 36 horas.

AM