Si llega caro tu predial, ve a Tesorería para renovar beneficio de cuota mínima

León, Guanajuato.- Para hacer aclaraciones por la regularización de avalúos y la renovación del pago de la cuota mínima del predial, durante esta semana, ciudadanos han saturado las oficinas de la Dirección General de Ingresos ubicadas en la calle 5 de Mayo.

La mayoría de las personas en la larga fila manifestaron su inconformidad y señalaron que el monto del predial que se les requiere se les duplicó o triplicó a comparación del pago que realizaron el año pasado.

Me llegó el recibo de mil 510 pesos, se me hace un cobro excesivo y me dicen que hay que renovar la cuota mínima cada año y es una molestia porque uno ya sabe cuánto es lo que va a pagar y nada más te asustan con un cobro alto y pues tuve que venir a hacer todo el trámite”, platicó Hugo Cervera.