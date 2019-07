Si no llegan recursos federales, habría deuda pública

Irapuato, Gto.- La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) sigue a la espera de alrededor de 2 mil millones de pesos para proyectos de obra pública, y de no llegar, no descartan la deuda pública, señaló el titular, Tarcisio Rodríguez Martínez.

Comentó que siguen en contacto con dependencias federales para revisar los proyectos que se enviaron para obtener recursos y ejecutar obras en distintos municipios, sin embargo, aún no existe respuesta concreta.

Señaló que esperan 500 millones de pesos de recursos en bolsas de concurrencia con el Estado, así como alrededor de mil 500 millones de pesos de recurso completamente federal.

Comentó que pese a que no hay recursos federales, en la entidad no se pueden detener con los proyectos de obra pública ya prometidos.

Indicó que particularmente en Irapuato, se tiene el proyecto del estudio para el Libramiento Ferroviario y la construcción del puente deprimido en el Cuarto Cinturón Vial frente a plaza Cibeles, que estará saliendo a licitación en próximos días.

“Estamos hablando de proyectos viales, puentes, urbanos que sumarían este total, no obstante nosotros seguimos adelante (...) si no llega el recurso, esperamos que con este análisis que se está haciendo, si no hay definición ver un esquema propio, estamos analizando opciones”, destacó.