‘Si no pagas la extorsión, te matan’, comerciantes prefieren cerrar a seguir trabajando

Celaya.- Comerciantes que han sido víctimas de las extorsiones comentaron que solo quieren trabajar en paz, están hartos de la inseguridad y contaron las experiencias que los delincuentes les han hecho pasar.

Contaron que ante las enormes cifras de dinero que les piden los criminales, muchos prefieren de plano cerrar el negocio ya que si se niegan a dar el dinero, los sicarios son capaces de matarlos.

Estamos siendo víctimas, tengo una propiedad que rentaba a uno de tacos y me la dejaron por que les pedían $50 mil de entrada y $25 mil después, además de que les decían que sabían de su familia. He sabido que si no pagas lo de la extorsión, te matan. Ya no solo es el dinero, sino tu integridad personal la que está en juego", señaló un comerciante que prefirió mantener el anonimato.