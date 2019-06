Si pasas por Peñitas, seguro presencias una pelea entre pandillas

León.- En la colonia Peñitas, las peleas entre pandilleros se han vuelto una problemática para sus habitantes y es que pese a lo tranquilas que son algunas calles, las rencillas entre pandilleros de la colonia preocupa a varios vecinos.

Habitantes comentaron que debido a las diferencias entre pandillas de la misma colonia, las riñas en varias calles de la zona se han realizado de manera frecuente.

Sí he visto que se han peleado por esta calle, pero no es muy frecuente que yo sepa porque sólo vengo a abrir mi tienda y por la noche ya no me doy cuenta de lo que pasa, pero que yo sepa sólo son unos chavitos de los que no tienen nada qué hacer”, comentó una locataria.