‘Si quieren subir calificación las veo en mi casa’, maestro de UG a alumnas

León, Guanajuato.- Estudiantes de la División de Ciencias de la Salud protestaron esta mañana en la sede San Carlos de la Universidad de Guanajuato para externar su hartazgo ante situaciones de acoso sexual y el hostigamiento académico que señalan que hay en esa institución.

Con tendederos de acoso y denuncia, además de pintas con gis y lectura de textos escritos por los mismos estudiantes e intercambio de experiencias, los alumnos se manifestaron durante esta mañana en el patio del edificio de la división de Ciencias Sociales, del campus leonés de la UG.

"Ni una bata menos" y "se va a caer, se va a caer su prestigio, se va a caer", estuvieron entre las consignas que gritaron los estudiantes.

Tras darse a conocer el caso de la estudiante de esta institución que fue agredida sexualmente mientras realizaba sus prácticas en una clínica comunitaria en el municipio de Dolores Hidalgo "nos dimos cuenta de que en Medicina lo que se vive es una jerarquía de poder que está muy arraigada", mencionó uno de los estudiantes que se manifestó.

El joven recalcó que "el poder que tienen los doctores sobre nosotros se supone que debe estar limitado, porque a fin de cuentas somos estudiantes. Sin embargo, casi desde el primer día nos están exigiendo".

Los señalamientos de estos estudiantes y principalmente de la Facultad de Medicina son de afectaciones tanto hombres como a mujeres que estudian en la División de Ciencias Médicas.

Nos hacen unos comentarios que la verdad no tienen nada que ver con nuestra educación. Esta evidenciado en testimonios que están pegados les dicen 'ustedes son mujeres no tienen porqué estar aquí', a los hombres les dicen 'eres muy tonto, no puedes seguir aquí en la carrera' claro que con otras palabras", detalló el estudiante.