Si tienes bicicleta, Movilidad te invita a usarla así mantienes sana distancia y te ejercitas

León, Guanajuato.- La Dirección de Movilidad invita a las personas a transportarse en bicicleta para mantener la sana distancia durante la crisis de salud.

Actualmente, el Municipio cuenta con 188 kilómetros de ciclovías y 53 kilómetros de calles con carriles compartidos con prioridad para los usuarios de bicicleta.

A través de una campaña, la Dirección de Movilidad invita a las y los leoneses a trasladarse en bicicleta, ya que este transporte cumple con la sana distancia y ayuda a proteger el medio ambiente.

La infraestructura de la ciudad permite a los usuarios de bicicleta dejar su unidad en las estaciones de transferencia que cuentan biciestacionamiento, para poder moverse por la ciudad a través del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Pues la mayoría de la veces hago viajes en bicicleta, pero hay espacios en los que no se puede tener buena movilidad en la bici y uso el transporte público. Cuando comenzó esta pandemia la bicicleta me ayudó a mucho a poder trasladarme a mi trabajo y los biciestacionamientos han sido buenos para dejar mi bici y poder moverme con menos probabilidad de que me pueda contagiar”, comentó Jonathan Robles.