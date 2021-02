Sigue Zoológico de León en crisis económica y también el Poliforum

León, Guenajuato.- Poco más de 12 millones de pesos fueron solicitados por el Poliforum y el Zoológico de León a la Comisión de Hacienda, esto como parte de un subsidio para poder solventar los gastos operativos que no han podido ser cubiertos debido a la pandemia de COVID-19.

Durante la comisión se presentó a los ediles estas suficiencias presupuestales por un total de 12 millones 159 mil 525 pesos entre Poliforum y el Zoológico.

No hay dinero en Poliforum y tampoco eventos

A través de la Dirección General de Turismo el Poliforum solicitó un apoyo económico debido a que no se han podido realizar eventos y no han podido recaudar ingresos, esto aunado a que en lo que va del 2021 no ha sido posible la realización de la Feria de León que es otro de los eventos que más ingresos representa para el recinto.

Por lo anterior el poliforum de León solicitó 2 millones 600 mil pesos, para poder solventar los gastos principalmente del pasado mes de enero.

Por parte del Parque Zoológico de León el monto solicitado fue de 9 millones 559 mil 525 pesos, por concepto de transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa.

El zoológico en diciembre del año pasado ya había presentado esta solicitud de suficiencia presupuestal ante la Comisión de Medio Ambiente, por lo que luego de su paso en la comisión de hacienda y esta será presentada al pleno ayuntamiento el próximo jueves.

Este subsidio en específico lo manejaron como un monto extraordinario para solventar gastos del primer trimestre de este año y con esto garantizar las instalaciones seguras y la operación del parque a través del pago de nóminas y alimentación de los ejemplares, entre otros gastos.

El Zoológico de León está en grave crisis financiera

El propio zoológico informó hace unos meses que ni con el esquema de Visita Segura, les es posible mantener los gastos operativos, por lo que realizaron tal solicitud.

Otra de las solicitudes de dinero presentadas ante dicha comisión fue servicios generales por 13 millones 357 mil 923 pesos, esto para pagar servicios de limpieza y manejos de desechos así como servicios de vigilancia, que costarán al municipio 8 millones 95 mil 846 pesos y 5 millones 262 mil 77 pesos respectivamente.

Esto es con la finalidad de poder contemplar el proceso de licitación que se someterá a comité de adquisiciones con la nueva administración pública municipal que entra este año y así se tengan cubiertos estos servicios hasta el mes de marzo del próximo ejercicio fiscal.

PCCD