'Simpsonizan' a deportista leonesa por ganar oro en Argentina

León.- La joven deportista leonesa Yessica Hernández fue 'simpsonizada', debido a su destacada participación en levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires Argentina en 2018, la joven fue retratada en el mural de Los Simpson.

Yessica Hernández Vieyra, es una atleta leonesa de apenas 17 años de edad, a su corta edad logró la medalla de oro en la justa deportiva antes mencionada, en la categoría de halterofilia en 48 kilogramos.

Me pone muy contenta porque la gente me conoce, estar aquí en el mural es un privilegio para mí, poder representar a León y espero que motiven mis logros a mucha gente pues a mí me motiva a seguir adelante”, comentó la joven.