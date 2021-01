Sin Feria, pandemia ‘apaga’ todavía más Zona Piel

León.- Las ventas en la Zona Piel de León se recuperaron más de lo esperado entre noviembre y diciembre; sin embargo, comerciantes dijeron sentir nuevamente el apagón económico desde que inició el 2021.

En una inestabilidad laboral constante, empleados y dueños de negocios de venta de artículos de piel comentaron que están perdiendo los mejores días del año por el aplazamiento o posible cancelación de la Feria Estatal de León.

El propietario de dos sucursales dedicadas a la venta de zapato artesanal compartió que ha tenido que despedir a tres de sus trabajadores debido a la falta de ingresos por las pocas ventas.

Van dos empleadas en mostrador y uno de almacén que he tenido que liquidar, es lamentable para ellos y para mí como negocio, pero no hay de otra, tengo que hacer balance para no cerrar los locales”, indicó Rafael Salais.