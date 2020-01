Sin bajas en Cruz Roja por violencia

Irapuato.- La Cruz Roja Mexicana en Guanajuato no tiene registro de empleados que hayan renunciado por cuestiones de violencia o agresiones, pues aplican protocolos de protección para evitar riesgos al personal, señaló el Delegado estatal, Guillermo Franco Ciurana.

Comentó que la rotación de personal al año es aproximadamente del 8% que se traduce hasta a 140 personas que salen, y que actualmente cuentan con 2 mil colaboradores en Guanajuato, de los cuales 450 son remunerados y el resto son voluntarios.

Refirió que la causa principal de esta rotación obedece a los sueldos bajos del personal de base, pues la Cruz Roja no puede dar remuneraciones más altas al trabajar con donativos.

Indicó que con el protocolo “Acceso más seguro”, se logra a través de la capacitación constante, que los paramédicos puedan dar atención a personas que se encuentran en situaciones de violencia, pues siempre van acompañados de elementos de seguridad.

Franco Ciurana señaló que como institución no pueden controlar la situación de violencia, pero sí pueden proteger a sus paramédicos; indicó que no tienen detectados puntos rojos se inseguridad en la entidad.

Mientras la escena no sea segura, nosotros no entramos, porque no vamos a ir como escudo de una situación de violencia, por eso no tenemos el problema (...) el Acceso Más Seguro va en su cuarta modificación, porque siempre se les está preparando”