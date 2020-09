Sin castigo 99% de abusos de la policía de León

León, Guanajuato.- El pasado 24 de julio Alejandra salió a una reunión con sus amigos en Las Hilamas. Convivió por unas horas y al regresar a su casa, poco después de la medianoche, fue interceptada por dos unidades de la Policía de León en el cruce entre Nicaragua y Coahuila, en la colonia Bella Vista. Ella pensó que era una revisión de rutina. Bajó del vehículo por unos minutos, pero al volver a su camioneta, su efectivo y su celular habían desaparecido.

La mujer culpa a los oficiales de haber robado sus pertenencias; sin embargo, prefirió no levantar una denuncia formal, porque lo considera “una pérdida de tiempo”, debido a que no confía en las autoridades y tiene poca fe en que su caso se resuelva.

La percepción de Alejandra puede estar respaldada por datos oficiales. Al menos en el segundo trienio del alcalde Héctor López Santillana, los policías municipales han tenido casi una total impunidad para realizar actos fuera de la ley.

Del 2018 al 28 de agosto del presente año, la Secretaría Técnica de Honor y Justicia inició 893 investigaciones por presuntos abusos de policías de León; no obstante, al 87% (783) de estos casos se les dio carpetazo.

En cuatro casos más se determinó la no responsabilidad de los oficiales y sólo en cuatro expedientes se optó por la suspensión de los acusados. El resto continúa en trámite.

Es decir, que más del 99% de los presuntos casos de abuso policial que se denuncian en León han quedado impunes durante el segundo mandato del panista Héctor López Santillana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ayuntamiento obtenidos por AM mediante una solicitud de información.

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, y Manuel Coello Valtierra, titular de la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, responsabilizan a los ciudadanos por la falta de justicia, debido a que coinciden en que la mayoría de los expedientes no avanzan por la falta de seguimiento de los afectados. Al respecto, Bravo Arrona señaló:

La mayoría de estos expedientes cuando nos informamos y yo personalmente me he informado con ciudadanos que me han dado vista de un mal comportamiento de elementos de policía y doy vista al Consejo de honor y Justicia, pero el problema viene que ya no le dan seguimiento estos ciudadanos.