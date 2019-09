Guanajuato no tiene vacunas contra el sarampión, llegan hasta diciembre

Irapuato.- El caso de menor contagiado de sarampión y del cual se tiene registro en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos aún no está confirmado, informó el Secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez.

Todavía no existe un reporte, yo no quiero decirle mentiras a la población, ni alarmarla, pero aún no tenemos el dato confirmado por el Instituto (de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos)", comentó, Díaz Martínez.