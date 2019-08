Sin recursos federales, Guanajuato tendría que endeudarse con $5 mil millones 

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo volvió a abrir la posibilidad de que el Estado contraiga deuda pública para invertir en obra, esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición de programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y Ramo 33.

Aseguró que a nivel nacional se vislumbra un panorama complicado, pues hay poca inversión en obra y poca derrama económica. El préstamo que podría solicitar a los diputados podría ser de 5 mil millones de pesos, con los que la deuda del estado llegaría hasta 10 mil millones, pero existe el compromiso de dejarla en el mismo nivel al comienzo de la administración (5 mil millones de pesos).

Nos vemos obligados a pedir deuda, Guanajuato no se puede parar, la obra pública no se puede parar, genera mucha derrama económica y estaremos en la necesidad de hablar con los diputados y pedirles deuda".

El crecimiento del país no va como lo esperábamos, vemos que están haciendo recortes, pero no logramos entender dónde está el recurso, porque no hay obras grandes de SCT, sabemos que hay muchos programas sociales, pero eso no genera una gran derrama económica como lo genera la obra pública, la vivienda”, detalló.