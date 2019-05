Se roban cables y dejan sin luz a Registro Civil

León.- A causa de un robo de cables de luz, no dio servicio ayer la oficina número 9 del Registro Civil ubicada en el cruce de los bulevares Vicente Valtierra y Francisco Villa.

Según información proporcionada por vecinos, se estima que unas 150 personas que acudieron a hacer algún trámite se vieron afectadas y tuvieron que trasladarse a otra oficina para llevarlo a cabo.

Pero ellos no fueron los únicos afectados, pues otros ocho establecimientos que rentan un local en la misma esquina, se quedaron sin luz.

La luz se restableció al mediodía, pero en el Registro Civil no dieron servicio porque después de lo ocurrido el sistema se cayó y Telmex tenía que resolverlo.

De acuerdo al relato de uno de los locatarios que tiene cámaras de seguridad, el robo de los cables, que se encuentran en un par de registros sobre la banqueta, se dio a plena luz del día, a las 8 de la mañana; supuestamente el ladrón fue un hombre de aproximadamente 30 años que llevaba una bolsa en la que aparentemente guardaba pet y cartón.

“Cuando se va, llega el vecino de a un lado, pero él se fue bien tranquilo, hasta pasó el señor que cuida aquí y le reclamó de un tiradero de basura que dejó en el terreno de a un lado, pero no se dio cuenta de lo que había hecho”, platicó.

Los vecinos cuentan que esto ya había sucedido otras veces, la última fue hace dos meses, pero el dueño de los locales y oficinas que rentan no quiso soldar las tapas de los registros donde están los cables de la luz.

A mediodía de ayer llegaron trabajadores de una empresa de San Francisco del Rincón dedicada a reparar y dar mantenimiento a instalaciones eléctricas, que corroboraron que no era la primera vez que se roban los cables.

Recordó que hace dos meses se afectaron cinco establecimientos y cobró siete mil pesos al dueño por las reparaciones.

Esta vez (cobraría) tal vez unos cuatro mil porque no me llevé todo el día”, indicó el trabajador.

El robo de estos cables no es lo único que padecen en esta esquina, pues vecinos cuentan que los usuarios del Registro Civil que llegan en bicicletas o motocicletas deben dejarlas en la planta baja para subir al segundo piso, donde se encuentran las oficinas, pero no siempre las encuentran cuando regresan.

Se han robado hasta cinco bicicletas diarias, viejas, modernas, hasta motos y no importa que las dejen con cadenas o con lo que sea amarradas, nos han pedido que las cuidemos, pero no podemos. Y no se detienen aunque haya gente”, expresó una vecina de la zona.