Síndico Leticia Villegas ignoraba proceso legal de su sobrino, acusado de homicidio

León.- La síndico del Ayuntamiento, Leticia Villegas Nava, señaló desconocer el proceso que llevaba su sobrino por presunto homicidio.

La Fiscalía General del Estado detuvo a Juan Omar Ramírez Villegas, sobrino de la Síndico, por el presunto homicidio de un guardia de seguridad del antro ‘El Mosquito’, sin embargo, fue liberado hoy.

Esto sucedió en marzo de 2017, cuando Ramírez Villegas fue sacado del antro antes mencionado y posteriormente sacó un arma de fuego con la que presuntamente asesinó a uno de los guardias de seguridad.

Debido al amparo que presentó la defensa de Juan Omar, el Juez determinó no vincularlo a proceso legal, por lo que fue puesto en libertad, al respecto Leticia Villegas Nava señaló desconocer el proceso de su sobrino.

De verdad no tengo información, sus papás son bastante responsables, yo creo que ellos andan en su tema, yo ahí no tengo ningún comentario que hacer”, recalcó.

Además al preguntarle acerca del tema, la funcionaria prefirió reservar sus comentarios al respecto y señaló que no se trataba de su hijo, por lo que no tenía nada que opinar.

No sé, no soy su mamá, o sea, yo creo que yo veo por mis hijos hasta que tienen 18 años, mis hijos tuvieron madre y bueno yo me encargo de los míos, de los demás no”, finalizó la Síndico.