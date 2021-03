Síndrome de Down: convierten a niños en médicos de la risa

Celaya, Guanajuato.- Se realizó la primera brigada de narices rojas en el Centro Formativo Integral Down de Celaya, donde se apadrinaron a dos pequeños como médicos de la risa.

Esto por motivo del día internacional de la concientización del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo.

Se eligió este día por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque al tratarse del día 21 y del mes 3, que es marzo, se usa para simbolizar la trisomía del cromosoma 21, que origina el síndrome de down.

“Empezamos a trabajar en este proceso de concientización, porque lo que buscamos no es divertir a los niños con el doctor 'del tingo al tango', que es el personaje que yo hago, nombre dado por los médicos de la risa, me capacité y todo, pero la idea es ir a preparar a niños para concientizarlos, a la gente y no verlos diferente.

Hacer notar que son niños que se pueden incorporar a la vida, y que ellos puedan ir a un hospital y como médicos de la risa ayudar a los niños con cáncer con las actividades clow”, comentó Guillermo Caballero, quien es médico de la risa.

Ante ello, dijo que se busca unificar y hacer entender que los niños con síndrome de down no están enfermos, sólo tienen un tema de cromosoma y se busca que se le vea como una persona activa, que se incorpore a la sociedad, en puestos, y no exista ninguna limitante.

Resaltó que estos dos pequeños se mostraron muy felices, y que al principio sí veían la formación como juego, pero mientras se fueron adentrando les entró la concientización, el amor, y la pasión por ayudar.

Coronan a Juanita I

Dentro de las actividades también se realizó la coronación de Juanita I, una chica de 18 años, que sacó su INE y se dispondrá a ejercer su derecho al voto.

“Infortunadamente ha ido perdiendo la vista y llegará como Juanita I, va a llegar como ciega, pero la ves y está muy contenta”, señaló.

En el Centro Formativo Integral Down de Celaya no se limita la edad, hay niños desde un año hasta personas de 56 años.

“Me tocó apadrinar a dos, una de ellas fue la doctora Maravilla, le gusta mucho ese personaje (La Mujer Maravilla) y traía su traje de Blancanieves, pero se quiso llamar así, y también me tocó apadrinar al doctor Batman, se hizo la ceremonia de la nariz roja”, externó Guillermo Caballero.