‘Sobrevive Iglesia de generosidad de la gente’

Celaya, Guanajuato.- En los once meses que lleva la pandemia, la Iglesia y la Diócesis se han visto muy afectadas económicamente, ya que en este tiempo no han recibido la misma cantidad de limosnas que recibían antes, pues la gente no tiene dinero ahorita debido a la crisis, aunque señalan que han salido adelante porque la generosidad de la gente no disminuye.

“Las parroquias se deben seguir manteniendo, principalmente a los que trabajan ahí, hay personas que están libremente, ellas no han faltado, tampoco los que tienen contrato, pero sí se les está pagando”, comentó Benjamín Castillo Plascencia, obispo de la Diócesis de Celaya.

El prelado resaltó que las parroquias siguen abiertas, pero sí han disminuido los ingresos en las limosnas.

“La Diócesis se sostiene con el 10% que da cada parroquia de lo que les entra a ellos, si batallan ellos porque no hay, con más razón nosotros, ahorita las parroquias no están dando ese 10%, otro de los gastos es mantener a los padres que están jubilados, los padres arriba de 70 años reciben una pensión, pero los que están jubilados, la pensión que reciben es mínima, 3 mil pesos al mes, 12 mil en tres meses, que es como se da”, señaló el Obispo.

“Confiamos en la providencia, gracias a Dios la gente no deja de apoyar, son tiempos difíciles, la gente sigue dando para dar, por ejemplo los comedores siguen funcionando, la gente sigue siendo generosa, llevan, apoyan a las parroquias”, resaltó.

Hasta el momento, dijo el Obispo, no se ha despedido a nadie de los que trabajan en las parroquias, pues siguen con su salario y acudiendo.