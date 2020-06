Socorro y Carem narran cómo iba a trabajar al C4 con síntomas de Covid-19

León, Guanajuato.- Por considerar que fueron negligentes en prevenir y atender el brote de COVID-19 en el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de León, diez colaboradores presentaron tres denuncias: penal, administrativa y ante Derechos Humanos.

Las trabajadoras de C4 (Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control), Socorro Espino y Carem Ayala, quienes dieron positivo al virus, son dos de las denunciantes, que en su lucha son arropados por el Partido Verde Ecologista.

En lo penal los denunciantes presumen se cometió el delito de peligro de contagio.

En conferencia de prensa virtual ambas expusieron sus casos coincidiendo en que nunca se tomó con seriedad la pandemia en esta dependencia, y la consecuencia es que, hasta la semana pasada, eran 36 empleados los que se han contagiado.

Ambas comentaron que no se tomaron las medidas sanitarias necesarias y no se dio atención oportuna a los trabajadores que ya manifestaban tener los síntomas.

El C4 es un espacio cerrado, sin ventilación, no se permite ni abrir las persianas. Las personas trabajan sin sana distancia y comparten equipo en cuatro turnos.

Las denuncias son contra quien resulte pero se señalan como presuntos responsables a: Héctor René López Santillana, Alcalde; secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona; director general del C4, Víctor Aguirre Zúñiga. Al titular de la Dirección de Normatividad Laboral y Relaciones de Trabajo del Municipio.

Al personal de dirección de área, coordinación, supervisión y auxiliares del C4: Ana Laura Cruz Gaytán, Aurora Posadas Pacheco, Alejandro Cruz Gaytán, Fabiola Alvarado Anda, Ma. Dolores Ramírez Monjaraz, Alejandra López Alvarado.

Las denuncias fueron presentadas este martes 16 ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría Municipal y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Las historias de Carem y Socorro

Carem Ayala, quien tiene 7 años y medio como operadora en la línea de emergencia, narró que fue a realizarse la prueba la mañana del viernes 22, saliendo de turno, luego de una semana de compartir con sus superiores tener síntomas.

Me salieron ronchas en el estómago y pecho, fui a un consultorio atrás del C4 y me recetaron algo, creían que era por alimentos. Luego dolor en garganta, de ojos horrible y atrás de la cabeza. Toda la semana seguí trabajando pero me sentía mal. Pero mi coordinadora no cree en el COVID-19, dice que eso no existe”, compartió.

Además, desde el 22 de mayo que le aplicaron la prueba en la deportiva de San Miguel, la Secretaría de Salud le confirmó que resultó positivo hasta el día 26.

Yo estaba muy molesta, desde el primer caso positivo me acerqué con mi coordinadora y le dije que tomaran medidas o incrementarían los casos y no lo podrían parar. Eso del COVID es un invento del Gobierno, eso no existe, me dijo”.

Socorro Espino, telefonista con 10 años en C4, comentó que el temor a represalias laborales la hizo presentarse a trabajar con síntomas relacionados con coronavirus.

Me dolía mi cabeza, ojos, muy intenso, y me dijeron ‘no tienes fiebre, y no aguantarías el dolor de cabeza’, me tomé una pastilla y seguí trabajando”, dijo.

Ella trabajaba en el equipo que compartía con otro que había dado positivo.

Un día puedes estar bien y al día siguiente cansada, duele, no hay aromas, no hay sabores. Esto se pudo prever y detener desde el primer contagio, y no se hizo”.

Ambas reprocharon las declaraciones del síndico presidente de la Comisión de Seguridad, Christian Cruz Villegas, de que el brote pudo darse por una reunión.

No han recibido una llamada del Director General del C4 para saber de su salud.

Permanecen en aislamiento en casa y recibiendo el 60% de salario por incapacidad.

Respaldo del Verde

Alfredo Pérez Velázquez, coordinador municipal del Partido Verde, informó de otro empleado de C4, Arnulfo N., radioperador, quien también manifestó síntomas y no le dieron atención hasta que él mismo desde la cabina pidió auxilio de una ambulancia.

La prueba resultó positiva a COVID-19 y hoy se encuentra intubado, en terapia intensiva, su situación es muy delicada y el pronóstico no es alentador”, lamentó.

El abogado cuestionó que no les tramite una licencia por riesgo de trabajo a los empleados municipales que están contagiados y además perjudicados en salario.

Ha quedado en evidencia la negligencia de las autoridades. Se destapó la cloaca de una institución donde sus empleados viven bajo un clima laboral de terror”, dijo.

El dirigente estatal, Sergio Contreras Guerrero, señaló que exigen se investigue, aclare y sancione a los responsables de poner en riesgo la salud de las personas.

Y agregó que no permitirán ningún tipo de revanchismo contra los denunciantes.

La regidora Fernanda Rentería Muñoz comentó que se aprobó todo el presupuesto solicitado para la pandemia, y no hay pretexto para no cuidar a los empleados.

AM