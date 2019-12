Solicitan 43 guanajuatenses uso legal de marihuana

León.- De enero a noviembre del presente van 43 guanajuatenses que se acercan a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar un permiso para consumir marihuana de forma legal. La cifra indica un crecimiento del 80%, respecto a las 24 solicitudes que se registraron de enero a diciembre del año pasado.

León es el municipio de Guanajuato que más solicitudes acumuló en el año en curso al concentrar 25 casos. Es decir, el 59% de todas las solicitudes que se registraron en el estado de Guanajuato.

El segundo municipio con más casos es Guanajuato capital con 12 solicitudes. Le sigue Irapuato con dos personas que iniciaron su trámite. El restante se divide entre Celaya, Acámbaro, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Todos con un caso respectivamente.

La edad de los individuos que iniciaron su proceso varía en gran medida, va desde los 20 hasta los 68 años.

Enviar una solicitud a la Cofepris es el primer paso para obtener un permiso legal para el consumo lúdico de la marihuana. Sin embargo, obtener el permiso definitivo es una misión casi imposible en México. Según lo describe Rodrigo Flores King, un ciudadano que radica en León, que tras una batalla legal de nueve meses, la emisión de dos amparos y 13 quejas logró una resolución a su favor.

Flores King relató que inició su proceso en febrero del presente año. Primero acudió a las oficinas en León de la Cofepris, sin embargo, se negaron a recibir sus documentos, por lo que tuvo que trasladarse a las oficinas de la dependencia en Guanajuato capital para entregar su solicitud.

Ya iniciado el proceso, la Cofepris le informó que en 90 días tendría una resolución. El plazo venció y la respuesta no llegó, por lo que Flores King envió 13 reportes de rezago que fueron ignorados.

Estoy prácticamente cumpliendo los nueve meses que empecé el proceso. En febrero fui a Cofepris aquí en León, no me quisieron recibir los documentos de mi solicitud, después me fui a Guanajuato Capital y ahí ya me los recibieron, se supone que me iban a dar en 90 días mi resolución y pasó ese plazo y no me respondían”, dijo.