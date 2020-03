Analizan destitución de Alejandro Navarro, Alcalde de Guanajuato

Guanajuato.- Integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales radicaron la denuncia presentada por el regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, a través de la cual solicitó la revocación de mandato del presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro.

La solicitud fue presentada el 28 de febrero por Aguayo, regidor de Morena, quien pidió la revocación de Navarro Saldaña, “derivado de las violaciones graves y reiteradas a la Constitución Política de los Estados de Unidos Mexicanos, a la Constitución Política para el Estado y a las leyes que de ellas emanan, así como la vulneración grave de las instituciones democráticas y la forma de gobierno republicano, representativo y federal”.

La solicitud del regidor Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, de Morena.

Entre los hechos en que basó su petición estuvieron las declaraciones realizadas por el Alcalde en noviembre de 2018, cuando dijo sobre los visitantes a la capital que “muchos de ellos no gastaron y sólo generaron basura, problemas de movilidad y desgastaron la ciudad”, mismos que se convirtieron en noticia nacional.

Declaraciones discriminatorias

El regidor consideró que las declaraciones son discriminatorias y por lo tanto, violatorias de la Constitución.

Señaló también que en mayo de 2019, el alcalde Navarro empleó dos vehículos de seguridad pública municipal para llegar al futbol a un partido entre León y Tigres, en compañía de directores y regidores, lo que a juicio de Aguayo viola la Ley de Responsabilidades para Funcionarios Públicos de Guanajuato y supone peculado y abuso de autoridad.

El regidor incluye en su demanda otros casos en que considera que Navarro actuó al margen de la ley.

Durante la sesión de la comisión, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo solicitó la elaboración de una tarjeta sobre el cumplimiento de los requisitos de procedencia para que la comisión pueda acordar o no su atendibilidad.

Antecedente de conflicto

Y en entrevista al concluir la reunión hizo un llamado a que el mecanismo no se use “políticamente para poder golpetear a una administración”, pues dijo que en este caso dijo tener el antecedente de que ha habido conflictos entre el regidor y el alcalde.

“Este tipo de mecanismo no es un mecanismo que sirva para evaluar al gobernante, es un proceso de sanción antes una responsabilidad o una violación a la norma. La consecuencia de una revocación de mandato es ir en contra de la voluntad popular, no es un mecanismo de evaluación, es ir en contra por una sanción, nosotros tenemos la responsabilidad en el Congreso de atenderlo, lo estaremos revisando”, señaló.

La legisladora adelantó que la comisión continuará trabajando si la contingencia y las disposiciones sanitarias lo permiten, pues la ley establece un plazo de 15 días para atender o desahogar una solicitud de este tipo.

Por eso es que a pesar de la recomendación de la Junta el día de hoy tuvimos que seguir con las sesiones, el día de hoy lo que hicimos fue darle entrada, desde luego desde el momento en que llegó la revocación de mandato lo que hicimos fue circulada a los integrantes de esta comisión para que supieran de su contenido”, agregó.

Considera que no procederá

La solicitud de revocación de mandato del alcalde de la Capital, Alejandro Navarro Saldaña no será la excepción a la regla, pues se anticipa que no será procedente, debido a que no cumple con los supuestos establecidos en la Constitución local.

Sin embargo, la diputada Libia Dennise García Muñoz anticipó que como ocurrió en una solicitud similar para la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, ésta también podría declararse no procedente.

Hay causales por las que se puede revocar el mandato, una de las que aduce o promueve esta revocación tiene que ver con las violaciones graves y reiteradas a la Constitución y a las leyes y derivado de lo que el mismo narra (el denunciante ), no se podría llegar a comprobar de manera fehaciente que verdaderamente hay violaciones graves y reiteradas a la Constitución o a las leyes”, explicó.

AM