Solicitarán regidores auditar gastos para acciones contra Covid-19

Irapuato.- Regidores del Ayuntamiento de Irapuato no han recibido información sobre el gasto que se ha realizado para las acciones y apoyos emergentes por la pandemia del Covid-19, por lo que solicitarán a la Contraloría Municipal que realice una auditoría.

En junio, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo a medios de comunicación que darían a conocer los gastos hechos para atender la pandemia a finales de dicho mes.

La regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez, destacó que al día de hoy, no se les ha citado ni física ni virtualmente para darles a conocer los detalles de las inversiones y los fondos destinados para atender la pandemia, por lo que solicitó que la Contraloría Municipal inicie la auditoría y se transparenten las compras.

Guerra Ramírez comentó que se han enterado de la entrega de apoyos a diversos sectores, porque tuvo que ser votado por Ayuntamiento, pero otros gastos y contrataciones aún no son transparentados.

Es una falta de respeto para la ciudadanía, al final del día dan cuenta de acciones que no son transparentes, que son susceptibles de múltiples cuestionamientos, insisto, eso no le abona en nada a una actividad democrática, a un ejercicio sano en la administración, y lejos de ponderar si son decisiones bien tomadas a mal tomadas, el hecho que sean decisiones opacas las hace susceptibles de cuestionamiento”, destacó.

Por su parte, el regidor de Morena, Francisco Herrera Murillo, dijo que solicitó que se inicie una carpeta de investigación en Contraloría Municipal, para conocer a detalle los gastos.

En la pasada Sesión de Ayuntamiento, Herrera Murillo solicitó la información a los miembros del cabildo y al no tener respuesta, decidió proceder con la solicitud.

No nos han dado ninguna información, de hecho yo he pedido ya que se inicie carpeta de investigación (...) según lo que me han dicho ya está en proceso”, refirió.